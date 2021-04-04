توزيع الاراضي على السجناء السياسيين في كرميان

2021/04/04 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع جلال نوري المشرف على ادارة كرميان بحضور قائممقام كلار، يوم الاحد، مع ممثلي السجناء السياسيين، بشأن توزيع الاراضي على السجناء السياسيين.

في مستهل الاجتماع، اشاد جلال نوري المشرف على ادارة كرميان بجهود قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، لمعالجة المشاكل والتحديات امام السجناء السياسيين، موضحا، ان جميع التدابير القانونية اكتملت لتوزيع الاراضي عليهم، خلال الايام المقبلة، وعبر آلية مناسبة.

من جانبه قال برزان كريم المدير العام لبلديات كرميان: ان عدد المستفيدين نحو 980 من السجناء السياسيين، مشيرا الى ان الجهود مستمرة لتعويض اصحاب بعض الاراضي الزراعية، واتمام العملية.

وفي السياق ذاته، قال اكرم صالح رئيس بلدية كلار: ان ارقام هوائية ستوزع على السجناء السياسيين اولا وفي ضوئها تتخذ الاجراءات القانونية والاصولية بعملية التوزيع.

من جانبهم، شكر ممثلو السجناء السياسيين في كرميان، جميع المؤسسات المعنية التي تساهم بتوزيع الاراضي عليهم، مؤكدين ان الاراضي ستشمل غير المستفيدين سابقا.

PUKmedia خاص

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