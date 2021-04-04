المحاضرون المجانيون يغلقون مديريات التربية في سبع محافظات

2021/04/04 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع شهدت محافظات عدة، اليوم الأحد، موجة تظاهرات واسعة لخريجي كليات التربية والهندسة والمحاضرين المجانيين مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم، في الوقت الذي كشف فيه محافظ النجف لؤي الياسري عن اتفاق مع المحافظين لإنصاف حقوق المحاضرين.ففي ذي قار قطع المحاضرون المجانيون جسر النصر وأغلقوا تقاطع البهو ونظموا وقفة اعتصام امام مديرية تربية المحافظة، منعوا خلالها الموظفين من الدوام.وفي النجف أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحاضرين المجانيين أغلقوا مديرية تربية المحافظة بعد أن نصبوا خياما امام المديرية وقطعوا الشوارع المؤدية اليها".وكذلك في واسط أغلق المحاضرون مديرية تربية واسط بعد أن نصبوا خياما امامها ومنعوا الموظفين من الدوام اليوم. وفي محافظة المثنى اعتصم عشرات المهندسين امام مبنى فرع شركة المنتجات النفطية في السماوة ومنعوا الموظفين من الدوام وأغلقوا المبنى.وذكر مراسلنا أن "المهندسين طالبوا وزير النفط بإنصافهم وتوفير فرص العمل لهم"، وأشار الى أن "اعتصامهم سيستمر لنهاية الدوام الرسمي، وأنهم سيكررون هذا الاعتصام لاحقا امام مؤسسات وزارة النفط في المحافظة".وأضاف، أن "المعتصمين لم يقطعوا الشارع الذي تقع فيه البناية وسط المدينة وهناك تنسيق مع الجهات الامنية المتواجدة".

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