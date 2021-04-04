رئيس البرلمان يؤكد على أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار

2021/04/04 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ، اليوم الأحد، سفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني”.، موضحا “كما بحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على “أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار”، معبراً عن “تقديره لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو”.

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