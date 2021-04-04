الكعبي يعلن عن مؤتمر موسع بشأن القطاع الزراعي

2021/04/04 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، عن مؤتمر موسع بشأن القطاع الزراعي، على أن يتبعه أخر حول القطاع الصناعي.

وقال مكتب الكعبي في بيان صحفي، إن الأخير “ترأس اليوم، الاجتماع التحضيري الذي حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار سلام الشمري، وعدد من اعضاء مجلس النواب جواد الموسوي، ستار العتابي، ومستشاري النائب الأول”.

وبين الكعبي، أن “من اهم اولويات عام ٢٠٢١ هو دعم القطاعات الزراعية والصناعية وتنمية الاقتصاد المحلي وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وتاهيل المصانع وتشغيل الايدي العاملة ، داعيا الى دعم جهود لجنة الزراعة النيابية في عقد المؤتمر الزراعي الموسع والذي يشارك فيه وزراء الزراعة، والموارد المائية، والتجارة، وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء، والجمعيات الفلاحية في العراق، لدعم القطاع الزراعي ودفع عجلة تنميته والنهوض بواقعه”.

وناقش الاجتماع، وفقاً للبيان “المحاور التي سيتضمنها المؤتمر من سبل النهوض بالقطاع الزراعي، والتأكيد على اهمية ادخال منظومات الري الحديثة ودورها في ترشيد المياه، وتطوير التسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي، وغيرها من المحاور الهامة التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي”.

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