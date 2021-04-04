الحلبوسي يشكر الدنمارك بشأن مساندة النازحين ومشاركتها في التحالف الدولي

2021/04/04 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، مع سفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وذكر بيان لرئاسة البرلمان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021) أن " الحلبوسي استقبل سفير الدنمارك لدى العراق السيد ستيغ باولو بيراس"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني".

وأكد الحلبوسي "أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار"، معبراً عن "تقديره لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو".

وأشار البيان إلى أنه "تمت أيضا مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

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