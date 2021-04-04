2021/04/04 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار02-04-2021ما الذي تغير في العلاقة بين الولايات المتحدة ألأمريكية من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى؟ وهل أن ما يحصل هو تجليات سياسة خارجية جديدة تتميز بها إدارة بايدن عن من سبقها؟ وهل من الممكن أن يكون هنالك تغير جذري في هذه السياسة الخارجية، لها انعكاساتها على النظام العالمي، في دولة تتحكم في سياستها مؤسسات راسخة تشكل منظومة الدولة العميقة؟ هذا ما سأحاول أن القي عليه الضوء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاليات الجديدة للسياسة الامريكية - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاليات الجديدة للسياسة الامريكية - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).