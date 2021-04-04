القوات العراقية تضبط أسلحة مختلفة خلال عمليات تفتيش ودهم في كركوك

2021/04/04 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وم...

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