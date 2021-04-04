2021/04/04 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةطالب نائب محافظ البصرة، محمد التميمي، اليوم الأحد، وزارة المالية بصرف مخصصات المحافظة من موازنة العام الحالي بأسرع وقت. وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم )، إن"محافظة البصرة تنتظر الأموال التي خُصصت لها ضمن موازنة 2021 والبالغة (17) ترليون دينار، وصرف مستحقاتها من البترودولار للسنوات السابقة بدون مماطلة".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، كشف الأحد (27 آذار 2021)، حجم المبالغ المستحقة للمحافظة بذمة الحكومة المركزية، من تخصيصات البترودولار.وذكر المحافظ أسعد العيداني، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة المحلية في محافظة البصرة، تنتظر إقرار موازنة 2021، لغرض حسم ملف ديونها المترتبة بذمة الحكومة المركزية لها من تخصيصات البترودولار".وتابع العيداني، ان "محافظة البصرة لديها ما يقارب سبعة عشر تريليون دينار، بذمة الحكومة الاتحادية، من تخصيصات البترو دولار للسنوات الفائتة".ولفت "البصرة تنتظر إقرار قانون الموازنة وتأسيس صندوق البترو دولار للمحافظات المنتجة، الذي أضيف ضمن أحد بنود موازنة 2021".وأكد بالقول: "محافظة البصرة تحتاج إلى الكثير من الأموال لغرض إعادة الاعمار ودعم المشاريع الاقتصادية فيها"، مطالباً "الجميع بالسعي لمنح البصرة ديونها، وأن لا تتأخر الى السنوات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تطالب وزارة المالية بصرف مخصصات المحافظة من الموازنة بأسرع وقت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تطالب وزارة المالية بصرف مخصصات المحافظة من الموازنة بأسرع وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).