الملك عبدالله يتلقى الدعم من قادة دول عربية للحفاظ على امن واستقرار الاردن

2021/04/04 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تلقى الملك عبدالله الثاني الدعم من قادة دول عربية للحفاظ على امن واستقرار الاردن.وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان الملك تلقى اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعربوا فيها عن تضامن بلدانهم التام مع الأردن، بقيادته.واشارت الى ان القادة أعربوا، خلال الاتصالات، عن تأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره./انتهى9

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