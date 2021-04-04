الحلبوسي يبحث مع سفير الدنمارك استمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني

2021/04/04 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني.وأكد الحلبوسي خلال استقباله السفير الدنماركي أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، معبراً عن تقديره لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو.كما بحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك./انتهى9

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