2021/04/04 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص آل مكتوم بعد لقاء الكاظمي: كان العراق ثم كانت الحضارة المركز الخبري الوطني.

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