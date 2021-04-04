2021/04/04 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه جديد من الصحة بشأن استمارة التعيين المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه جديد من الصحة بشأن استمارة التعيين المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).