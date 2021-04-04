2021/04/04 | 19:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 873 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5300 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.1%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 80 ألف شخص، 453 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و463 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 8 آلاف شخص.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي مرتفع في العراق.. مؤشر الضحايا يقترب من 15 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي مرتفع في العراق.. مؤشر الضحايا يقترب من 15 ألف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).