2021/04/04 | 19:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شرطة مدينة فرجينيا بيتش الأمريكية أنها اعتقلت شخصين بعد حادث إطلاق نار خلف قتيلا ومصابين اثنين الليلة الماضية.وأكدت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن المصابين اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الاميركية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الاميركية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).