وزارة المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2021/04/04 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

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باشرت وزارة المالية /دائرة المحاسبة ، اليوم الاحد الموافق ٤ نيسان ٢٠٢١ برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الجاري.

حيث أكدت الوزارة على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة الوطنية للتقاعد لاستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني .

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم .————————-المكتب الاعلامي لوزارة المالية٢٠٢١/٤/٤

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