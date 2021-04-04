بالصور.. وفد الجوية الكروي يصل جدة على متن طائرة عسكرية

2021/04/04 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

وصل عصر اليوم الاحد (4 نيسان 2021)، وفد فريق الجوية بكرة القدم الى جدة السعودية على متن طائرة عسكرية قبل لقاء الوحدة السعودي الاربعاء، ضمن منافسات ملحق ابطال آسيا.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الوفد وصل على متن طائرة خاصة الى مدينة جدة السعودية برحلة استغرقت ثلاث ساعات،وأتخذ من فندق دوناتيلو مقرا له".

وكان وفد فريق القوة الجوية قد غادر الى المملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة الوحدة السعودي يوم الاربعاء القادم ضمن مباريات ملحق دوري أبطال آسيا.

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