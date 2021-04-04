هيمنة - البروليتاريا الرثة- على موارد وادارة الإقتصاد الوطني العراقي - سناء عبد القادر مصطفى

2021/04/04 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى توطئة - جوهر البروليتاريا الرثة اول ما ابدأ بتعريف البروليتاريا الرثة (Lumpenproletariat) حسب تعريف كارل ماركس بأنها الفئات المعدمة والفقرة عبد التي انفصلت عن طبقتها الاصلية وتشمل المشردين والافاقين والصعاليك والمجرمين وبقية الاشخاص الذين لا ينتمون الى طبقة اجتماعية محددة ومكانتها في قاع المجتمع وفي اكثر الأحيان أن البروليتاري الرث هو الشخص الذي لا يملك اي دخل خاص به كالراتب الشهري او ي ......





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