2021/04/04 | 19:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة القانونية النيابية في العراق، حذف الفقرة الخاصة ببيع أملاك الدولة من قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "هناك فقرة في الموازنة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية: حذف الفقرة الخاصة ببيع أملاك الدولة من قانون موازنة العراق 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية: حذف الفقرة الخاصة ببيع أملاك الدولة من قانون موازنة العراق 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).