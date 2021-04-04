"الكاظمي" ومحمد بن راشد يبحثان آليات تطوير التعاون بين العراق والإمارات

2021/04/04 | 19:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الجانبين، في إطار زيارة رئيس وزراء العراق الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية …

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