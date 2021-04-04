الكاظمي وال مكتوم يبحثان سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

2021/04/04 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس وزراء الامارات محمد بن راشد ال مكتوم سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي التقى رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال آل مكتوم في تغريدة بعد اللقاء استقبلت أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق، تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين، وان العراق بلد ليس كبقية البلدان، هو فجر الحضارة البشرية، في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة، وسيعود بإذن الله، لأنه عبر سبعة آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة.

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