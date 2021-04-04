احيا يوم الشهيد الفيلي في كركوك

2021/04/04 | 19:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد الكورد الفيليين في كركوك يوم الاحد، مراسيم خاصة بمناسبة يوم الشهيد الفيلي، بحضور ممثلين عن الاطراف السياسية وجمهور كبير من الفيليين في المحافظة.

استهلت المناسبة بكلمة الاتحاد، وتناولت محنة الكورد الفيليين، محيية، الذكرى الواحد والاربعين ليوم الشهيد الفيلي، حينما اقدم النظام المباد، في 1980|/4/4، على قتل وسجن وترحيل الكورد الفيليين في العراق.

الفيليون في كركوك طالبوا حكومتي الاتحادية والاقليم، بتعويضهم مؤكدين عدم استلامهم اية تعويضات مادية او معنوية بعد 17 عاما على اسقاط النظام البعثي المباد.

PUKmedia خاص

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