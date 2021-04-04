رئاسة برلمان كوردستان تبحث مسألة الدستور

2021/04/04 | 19:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، الكتل البرلمانية كافة بتقديم الملاحظات والمقترحات الخاصة بدستور اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة برلمان كوردستان باشراف الدكتور ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان وبحضور نائبها د.هيمن هورامي ومنى قهوجي سكرتيرة البرلمان، مع رؤساء الكتل البرلمانية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث مسألة الدستور وتعديل قانون الانتخابات والتعاون بشكل أكبر ضمن اطار العمل البرلماني، بشكل مستفيض.

وحول مسألة دستور اقليم كوردستان، طالب رئاسة برلمان كوردستان، حسب البيان، جميع الكتل البرلمانية بتقديم الملاحظات والمقترحات الخاصة بدستور اقليم كوردستان بالاستشارة مع احزابها من اجل بذل الجهود لاجماع الاصوات بين الكتل البرلمانية كافة، وصول اقليم كوردستان خلال الدورة البرلمانية الخامسة، الى دستور خاص به.

وكما بحث الاجتماع اعادة تنظيم عمل اللجان البرلمانية ضمن اطار العمل البرلماني ومتابعة ومراقبة المنهاج الحكومي.

PUKmedia ترجمة

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