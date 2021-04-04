المالية تصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين

2021/04/04 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة المالية، الاحد، رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، (4 نيسان 2021)، "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة الوطنية للتقاعد لاستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، كما "دعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

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