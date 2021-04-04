شخصان يسرقان متنزها عاما في المثنى دون ان يعلما انهما مراقبان!

2021/04/04 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت قوات مكافحة اجرام المثنى، الاحد، من اعتقال شابين اقدما على سرقة احد متنزهات المحافظة، وكان بحوزتهما اسلاك واجهزة كهربائية.

وقال النقيب محمد الخفاجي في اعلام شرطة المحافظة لـ NRT عربية، (4 نيسان 2021)، ان "عملية القبض تمت اثناء وقوع الحادثة، وذلك عقب معلومات ورصد من قبل مصادر الامن الخاصة تم تشخيص المتهمين ومعرفة مكان تواجدهما".

وأكد انه "تم اصدار امر قضائي بحقهما وتم تدوين اقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا، حيث اعترفا بسرقتهما للاسلاك الكهربائية فضلا عن عمليات اخرى".

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