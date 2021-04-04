2021/04/04 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السيد الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 19:48
واع/
جميع الحقوق محفوظة © 2020.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).