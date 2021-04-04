قتلى وجرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

2021/04/04 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شخصا على الأقل لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار وقع في ولاية فيرجينيا.

وأكدت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن المصابين اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.

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