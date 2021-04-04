أميركا أكبر داعم لنزع الألغام في العالم.. حقائق ومعلومات

2021/04/04 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أنفقت مالبغ مالية ضخمة من أجل التطهير الآمن من الألغام الأرضية والأسلحة المتفجرة في أكثر من 100 دولة منذ العام 1993.

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