خبير نفطي: العراق يمتلك حقلاً يتجاوز باحتياطييه دولاً منتجة

2021/04/04 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتحدث الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد، عن حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، وفيما بين أن احتياطي الحقل لا تمتلكه بعض الدول، أشار الى أن العراق ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً.وقال الجواهري في مقابلة متلفزة إن "المبلغ الذي تم تخصيصه للاستثمار في حقل مجنون النفطي هو مليار و150 مليون دولار وكان من المفترض أن يقر قبل هذا الوقت بكثير ولكن يبدو ان الشحة بالأموال بسبب جائحة كورونا والتقليل من التصدير وانخفاض الأسعار هي من أخرت الموضوع ".وأضاف، أن "شركة نفط البصرة يجب أن تقوم هي بإكمال أعمال التطوير ورفع الإنتاج إلى كميات كبيرة من النفط لوجود احتياطي كبير جداً لا تمتلكه بعض الدول"، مبينا أن "شركة شيل الأميركية تركت الحقل فقامت الدولة العراقية بتحويله إلى شركة نفط البصرة وهو ينتج الآن 250 الف برميل باليوم وسيرتفع إلى 450 الف برميل وفق برامج معدة". وأشار الى أن "العراق ينتج 4 ملايين و650 الف برميل نفط باليوم الواحد ويتم تصدير أكثر من 3 ملايين ولكن الكمية تم تخفيضها بسبب قرار أوبك الخاص بتخفيض التصدير للمحافظة على الأسعار، وهناك برامج للتطوير خلال الفترة المقبلة ولكن لا يمكن تحديد المدة الزمنية ربما تكون سنة او سنتين".

وكان مصدر في "أوبك+" قال في الخميس الماضي، إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من ايار.

ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن المجموعة مازالت تبحث الأرقام الدقيقة.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن "أوبك+" تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في أيار ومثلها في يونيو ثم 400 ألف برميل يوميا في تموز.

وكانت "أوبك+" ناقشت الخميس الماضي، ما إذا كانت ستبقي على التخفيضات الكبيرة لإنتاج النفط أم ستخففها وذلك مع استئناف إدارة الرئيس جو بايدن طقسا كان معتادا لسلفه دونالد ترامب الذي كان يتواصل مع السعودية أكبر المنتجين في أوبك بشأن سياسة الإنتاج، وقالت إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية الجديدة جنيفر جرانهولم على تويتر، إنها أجرت مكالمة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقالت جرانهولم "جددنا تأكيد أهمية التعاون الدولي لتأمين مصادر طاقة للمستهلكين ذات موثوقية وبأسعار في المتناول"، مما قد يعطي المجموعة سببا إضافيا للتفكير في زيادة الإنتاج.

وارتفع خام برنت اثنين بالمئة متجاوزا 64 دولارا للبرميل اليوم، لتتجاوز مكاسبه 20 % منذ بداية 2021 ويقترب من أعلى مستوياته هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير نفطي: العراق يمتلك حقلاً يتجاوز باحتياطييه دولاً منتجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير نفطي: العراق يمتلك حقلاً يتجاوز باحتياطييه دولاً منتجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).