الصدر يعلق على زيارتي الكاظمي للسعودية والإمارات

2021/04/04 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن انتفاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية والإمارات.

وذكر الصدر، في تغريدة على حاسبه بموقع "تويتر"، أن "انتفاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح، سواء في ذلك زيارة الأخ الكاظمي للملكة السعودية أو الامارات المتحدة الشقيقين، فان لنا مع الدولتين تاريخا زاخرا ولنحصل معهم على مستقبل زاهر، تجمعنا واياهم الاخوة والشراكة والسلام من اجل مصلحة بلدنا وبلدانهم".

ومساء اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الكاظمي، إلى العاصمة الإماراتية ابو ظبي في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

واختتم الكاظمي الأسبوع الماضي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد هناك برفقة وفد حكومي اجتماعات ولقاءات رسمية، ومع رجال أعمال، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة.

ووفقاً للبيان المشترك العراقي- السعودي، فقد تم الاتفاق على مجموعة قرارات، بينها، إنشاء صندوق عراقي سعودي، يقدّر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يبدأ كل من العراق ومصر والأردن هذا الأسبوع، قمة ثلاثية في بغداد، كانت قد تأجلت بسبب حادثة القطار في سوهاج المصرية.

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