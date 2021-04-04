2021/04/04 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ عدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح.وقال الصدر في تغريدة له "إن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح سواء في ذلك زيارة الأخ الكاظمي للمملكة السعودية أو الإمارات المتحدة الشقيقتين فإن لنا مع الدولتين تاريخا زاخرا ولنحصل معهم على مستقبل زاهر تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم.وليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص..وختم الصدر تغريدته بهاشتاك:#العراق والسعودية والإمارات اشقاء./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).