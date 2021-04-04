مصرف الرافدين يباشر باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2021/04/04 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان الحالي.وذكر بيان للمصرف : إنه تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وأضاف، أن بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه./انتهى8

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