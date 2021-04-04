الخدمات النيابية: الحكومة ارهقت المواطنين بزيادة قيمة الدولار وقرارها بمتابعة الأسعار حبر على ورق

2021/04/04 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعد الزيادة الحاصلة في الأسواق ” طبيعية “ بغداد- وعد الشمري: وصفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، الزيادة الحاصلة في ثمن بعض المحاصيل والمواد الاستهلاكية بالطبيعية، وأرجعتها إلى أسباب موسمية وأخرى مرتبطة بالسوق العالمية نتيجة جائحة كورونا، يأتي ذلك في وقت، اتهمت لجنة الخدمات النيابية الحكومة بالتسبب في هذه الزيادة بعد الإصرار على رفع سعر ...

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