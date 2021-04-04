نشاطات مشبوهة للأمير حمزة بن الحسين تستهدف الوطن تورطت فيها جهات خارجية

2021/04/04 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الأردنية: الصباح الجديد-متابعة كشفت الحكومة الأردنية امس الأحد، ان الإجراءات الأمنية التي اتخذها العاهل الأردني عبد الله الثاني بالقبض على شخصيات نافذة امس الأول السبت، جاءت على خلفية نشاطات للأمير حمزة وآخرين، تستهدف البلاد، اذ اصدرت الحكومة امس، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات.وقالت الحكومة الأردنية في البيان خلال مؤتمر صحفي لأيمن ...

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