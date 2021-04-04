خبراء مختصون يحذرون: الإقليم سيواجه كارثة مائية

2021/04/04 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء السدود التي شيدتها ايران وتركيا السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي حذرت اوساط زراعية وخبراء في الانهر والسدود من كارثة مائية تلوح في الأفق باقليم كردستان، وذلك بعد الانخفاض الحاد في مناسيب الانهر الرئيسة التي تصب في سدي دربنديخان ودوكان، اللذان يغذيان مئات الالاف من الدونمات الزراعية.واكد المزارع حسين سيروان الذي التقته ...

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