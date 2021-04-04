2021/04/04 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني مع أول إطلالة لشمس يوم الأحد أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، انتهاء موسم صيد غزال الحدود، محذراً من اقتراب هذه النوعية المهمة من الغزلان من “الاقتراض”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غزلان الحدود تقترب من “الانقراض” ودعوات لإنشاء محمية لها المركز الخبري الوطني.

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