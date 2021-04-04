مرة أخرى يتأكد أن ذاكرة شعبنا قوية وليست مثقوبة - التيتي الحبيب

2021/04/04 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب أحيت الحركة التلاميذية والشغيلة التعليمية من معلمات ومعلمين وأستاذات وأساتذة ذكرى 23 مارس هذه السنة بما يليق بها من قوة وعنفوان وتجدد.



يومين من قبل – 16 و17 مارس – نكلت قوى القمع بلباس رسمي او متنكرة بالأساتذة والأستاذات في شوارع الرباط لا لشيء سوى انهم نظموا مسيرة رفعوا فيها مطلبهم بالإدماج ورفض التعاقد الذي فرض عليهم بطرق ماكرة وابتزازية.



تفننت قوات القمع في اساليب التنكيل والقمع بما في ذلك ......





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