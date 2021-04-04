الموسوي: ضعف العلاقات الخارجية للعراق سببها علاقات الاحزاب المشبوهة ببعض الدول

2021/04/04 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت لجنة العلاقات النيابية، العلاقات المشبوهة لبعض الاحزاب بدول اجنبية وعربية الى ضعف دور وزارة الخارجية، مبينة ان بعض الاحزاب لازالت تعيش دور المعارضة.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي ان اغلب الاحزاب العراقية مشتركة بالحكومة ولديها تمثيل وزاري ونيابي ومناصب عديدةواضاف ان ذات الاحزاب لازالت تعيش دور المعارضة وتلتقي بدول خارجية وتعقد اتفاقات معها وبعضها حتى تحيك مؤامرات على العملية السياسية في البلاد.

واوضح ان الخلل يكمن في ضعف وزارة الخارجية التي يجب ان تنظم عمل الاحزاب ولقاءاتها الخارجية المشبوهة ونشاطها مع الدول الأجنبية.

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