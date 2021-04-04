إنتر يلامس لقب الكالتشيو الغائب.. ويوفنتوس مهدد بكارثة

2021/04/04 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيكون عيد الفصح هذا العام استثنائيا لإنتر ميلان، حيث يأتي بعد اليوم الذي اقترب فيه من حسم لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما.

ومدد إنتر سلسلة انتصاراته إلى 9 مباريات بتغلبه على بولونيا أمس السبت، كما جاءت نتائج منافسيه في صالحه بعد تعادل غريميه ميلان ويوفنتوس مع سامبدوريا وتورينو على الترتيب.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق المدرب أنطونيو كونتي المسابقة بفارق 8 نقاط عن ميلان ويستطيع تعزيز هذا التفوق إلى 11 نقطة إذا انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية على يقين من إنهاء إنتر سيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر 9 أعوام وحصد لقبه الأول منذ 2010.

وجاء عنوان صحيفة كوريري ديلو سبورت “لن يلحقوا بك”، فيما وصفت صحيفة لاستامبا اللقب بأنه أصبح على “بعد خطوة واحدة”.

* سجل قياسي

وكما أشارت وسائل الإعلام فمن الصعب أن يلحق أي منافس بإنتر الذي انتصر في تسع مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2007.

واحتاج فريق المدرب كونتي إلى الوصول إلى الجولة 22 لانتزاع صدارة البطولة من غريمه ميلان ومنذ ذلك الحين زاد الفارق وأحرز الفريق 21 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط في انتصاراته التسعة.

واستفاد إنتر من الفترة الإضافية للاستعداد في ظل مشاركة منافسيه في أوروبا بعد خروجه المخيب من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء رد كونتي متوقعا على أن إنتر بات هو من سيحدد هوية البطل.

وأبلغ محطة إنتر التلفزيونية “هناك عشر مباريات تساوي 30 نقطة، لذا لم ينته أي شيء بعد.



قمنا بعمل جيد حتى الآن لكنه ما زال غير كاف”.

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