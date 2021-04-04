كومان: لن أتحدث عن هالاند.. وسعيد بثقة لابورتا

2021/04/04 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على ضرورة مواصلة الانتصارات خلال مواجهة بلد الوليد غدًا الاثنين، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: “غيابات بلد الوليد؟ نعلم أنهم واجهوا مشاكل بسبب الإصابات وفيروس كورونا، لكننا نتوقع مباراة صعبة، وعلينا أن نواصل ما قمنا به مؤخرًا”.

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: “عاد اللاعبون بحماس شديد بعد فترة التوقف، ويجب ألا نفكر في خسائر بلد الوليد، وعلينا أن ندخل المباراة بقوة، ونلعب بأفضل مستوى لنا”.وتابع: “نعلم أن ميسي ودي يونج على بُعد بطاقة واحدة من الإيقاف، لكن هذا ليس وقت الراحة وهناك دائمًا مخاطرة، حيث يتبقى 10 مباريات في الليجا، وأفضل شيء هو اللعب مباراة تلو الأخرى، ووضع أفضل تشكيلة للفوز”.

وبسؤاله عن زيارة والد هالاند ووكيله، أجاب: “كما قلت قبل أسبوعين، استفدنا من الاستراحة لعقد اجتماعات مع الرئيس وإدارته للتحدث بهدوء عن هذا الموسم والموسم التالي، ويحدث ذلك في جميع الأندية في العالم، لكنني لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقنا”.

وعن استمرار ميسي، علق: “بالطبع إنها مسألة مهمة للغاية، لأننا نحاول بذل قصارى جهدنا حتى يبقى لسنوات عديدة، لكن حاليًا تفكيرنا في مباراة الغد، أما المستقبل فهو يُخطط له الرئيس والإدارة، ومن الطبيعي أن نتحدث عن ذلك، لكن كمدرب يجب أن أركز على المباريات”.

وحول موقف سيرجي روبيرتو وبيكيه، كشف المدير الفني لبرشلونة: “إنهم يتدربون مع الفريق وتحسنوا كثيرًا، لكننا سننتظر حتى صباح الغد لاتخاذ القرار، ولن نخاطر بهم حيث ينتظرنا المزيد من المباريات”.

وأردف: “لابورتا وإدارته منحوني الكثير من الثقة، وهم سُعداء للغاية، وهو أمر طبيعي بعد التغييرات التي أجريناها، ونحن على بُعد مباراة واحدة من الفوز بكأس الملك، والفريق تحسن وعلينا مواصلة الفوز بالمباريات”.

ونوه المدير الفني لبرشلونة: “الخطط للاعب كويادو؟ سنناقش الأمر في الموسم المقبل، ففريق الرديف يلعب مباراة فاصلة للصعود ونريد مساعدتهم، ولهذا السبب نترك لهم أيضًا موريبا، وكويادو من اللاعبين المهمين”.

وعن حضور الجماهير مباراة فريق الرديف: “لقد أحببت التواجد هناك، لم يكن سوى 1000 شخص، لكن كانت أجواء ممتعة، ونأمل أن يكون لدينا أشخاص في المدرجات قريبًا”.

وحول إمكانية تغيير طريقة اللعب ضد بلد الوليد، علق: “إنهم يلعبون بطريقة (4-4-2) وهذا هو السبب في أننا نسعى للاستحواذ على الكرة مع حرية التنقل بين الخطوط، ونجحنا بشكل جيد مؤخرًا بهذه الطريقة”.

وأتم: “إمكانية إبرام صفقة كبيرة؟ لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا، والقرار النهائي سيكون للرئيس وليس قراري، فأنا لست مطلعًا على الوضع المالي للنادي، ويجب أن أركز على الفريق”.

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