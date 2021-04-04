2021/04/04 | 20:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية في برلمان كوردستان يوم الاحد، ترقبها لألية صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري.

وقال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية تترقب آلية صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر نيسان الجاري بعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وحصة اقليم كوردستان فيه.

واضاف: انه لا تطورات جديدة بهذا الصدد، مؤكدا متابعتهم للتطورات خلال الايام المقبلة.

وبصدد تقديم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في اقليم كوردستان ضمن جدول الرواتب وايلاء الاهتمام اكثر بهم.

اكد البرلماني زياد جبار، ان الخطوة المقبلة بعد تثبيت الرواتب هي اعادة النظر بسلم التوزيع والفئة التي تستحق اكثر من غيرها وخاصة المتقاعدين المدنيين والعسكرين وتحسين اوضاعهم.

وكان مجلس النواب قد صوت ليلة الاربعاءـ الخميس المنصرمة، على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، بضمنه حصة اقليم كوردستان.

يشار الى ان رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية تصرف اولا ضمن جدول الرواتب، وقد اعلنت الهيئة اليوم الاحد، بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الجاري.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان: سنعيد النظر باوضاع المتقاعدين وموعد صرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان: سنعيد النظر باوضاع المتقاعدين وموعد صرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).