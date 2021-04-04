نائب: المصادقة على الموازنة تسهل حل المشاكل الاخرى بين الاقليم وبغداد

2021/04/04 | 20:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، ان المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية يهيئ الطريق امام معالجة المشاكل الاخرى بين الاقليم وبغداد.

وقال النائب هريم كمال آغا عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية يهيء الطريق امام معالجة المشاكل الاخرى بين الاقليم وبغداد، وخاصة المشاكل المرتبطة بقانون النفط والغاز والجانب الامني والعسكري.

واضاف: ان المصادقة على قانون الموازنة لها انعكاسات على تشكيل نوع من الثقة بين الاقليم وبغداد، لاسيما ان الجانبين بحاجة الى زيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين، مبينا انه ولذلك فأن المصادقة على الموازنة والاجتماعات بين وفد حكومة الاقليم مع الاطراف العراقية سيكون له نتائج أكبر.

وبين آغا، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، انه ونتيجة الحرب ضد داعش الارهابي والاوضاع التي مرت بها المنطقة عام 2017، أحدث فراغا امنيا في المناطق المستقطعة من الاقليم والذي كانت تشغلع القوات العراقية وقوات البيشمركة، مردفا، ان جهود تبذل لعقد اجتماع بين الوفود العسكرية لوزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع العراقية لاستمرار المحادثات والبدء بسد الفراغ الامني.

PUKmedia خاص

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