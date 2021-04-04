الصحة تحسم جدل دخول الموجة الجديدة لكورونا وإجراءات رمضان

2021/04/04 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبياستبعدت وزارة الصحة دخول موجة جديدة من فيروس كورونا إلى العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود إجراءات جديدة في رمضان.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة للعراق".وأشار الى أن "الخبراء يراقبون الحالات التي تلقت لقاح كورونا"، مؤكدا "عدم وجود دلائل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالة الجديدة لكورونا".وأوضح عبد الأمير أن "الوزارة ليست لديها نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، لافتا الى أن "هناك خطة لتوسعة المراكز الصحية". يشار الى أن إيران أعلنت عن دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا الى البلاد.

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