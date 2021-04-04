الصدر يعلق بشأن “انفتاح” العراق على الدول العربية

2021/04/04 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، أن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، إنه “ليكون العراق محور السلام في المنطقة اجمع”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد الى الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، بعد ايام من زيارته الى السعودية.

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