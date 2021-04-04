نزار الفارس يعلن الاعتزال نهائياً ويكشف الأسباب ونزاعه القضائي مع رانيا يوسف يصل ذروته

2021/04/04 | 20:26 - المصدر: نزار الفارس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الإعلامي العراقي نزار الفارس مقدم برنامج "مع الفارس" عبر قناة الرشيد تهديدات بالقتل، أجبرته على اتخاذ قرار قال عنه إنه نهائي، لا سيما أنه يتعرض لضغوط كبيرة.

وكشف الفارس انسحابه من تقديم البرامج بشكل نهائي وفي مقدمتها برنامج "مع الفارس"، مشيرا إلى أنه يتعرض لضغوطات تصل إلى حد التهديد بالقتل.

وعبر حسابه على إنستغرام، كتب الإعلامي نزار الفارس "أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا دون ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبير".

وشارك الفارس عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بعض رسائل التهديدات بالقتل والاغتيال التي تلقاها من بعض المتابعين،

وعلق عليها قائلا "بسبب رسائل التهديد المباشرة بالقتل، أعلن انسحابي من عالم البرامج".

وكان نزار الفارس كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "هام جدا، أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا بدون ذكر الأسباب..



حجم الضغوطات كبيرة"، وذلك قبل أن يعلن تلقيه تهديدات بالقتل.

ويخوض نزار الفارس نزاعا قضائيا مع الفنانة رانيا يوسف منذ عرض حلقتها التي تضمنت العديد من التصريحات الجريئة حول المؤخرة والحجاب.

وأثار الفارس جدلا مع بداية العام الحالي بسبب لقائه مع الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إذ اندلعت الأزمة بينهما إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته المقابلة، والتي أطلقت فيها الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد فضائية "الرشيد" التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك، بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عقب اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها.

وقال عباس، إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".

ووصل النزاع القضائي بين نزار الفارس والفنانة المصرية رانيا يوسف ذروته، بعدما بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة التي استضاف فيها الأخيرة وتضمنت تصريحات وجدها البعض مسيئة.

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