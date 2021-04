2021/04/04 | 20:29 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي قَدمَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد 4-4-2021، التهنئة للهيئة التطبيعية وأعضاء الجمعية العمومية للإتحاد العراقي لكرة القدم، بمناسبةِ إقرار النظام الأساسي.وأعرب الوزير درجال عن تمنياته أن تكون المرحلة المقبلة حافلة بالنجاحات للكرة العراقية وزاخرة بالعمل الذي يُحقق طموح الشارع الرياضي وأهل الشأن، مضيفًا: وسنكون عونًا وسندًا لهم في ذلك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوزير درجال يُبارك للهيئة التطبيعية وعمومية كرة القدم إقرار النظام الأساسي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوزير درجال يُبارك للهيئة التطبيعية وعمومية كرة القدم إقرار النظام الأساسي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوزير درجال يُبارك للهيئة التطبيعية وعمومية كرة القدم إقرار النظام الأساسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).