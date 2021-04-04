اية الله المدرسي:اقرار الموازنة دليل رشد للعمل المشترك بين المكونات العراقية

2021/04/04 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آية الله السيد محمد تقي المدرسي ،

على ضرورة تحلّي العاملين في الساحة

العراقية بسعة الصدر والبصيرة النافذة

والروح الكبيرة، للتمكن من الوفاء

بحقوق الناس، وذلك من خلال إعتراف

الجميع بحقوق الآخر والتع

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