إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في العراق دون ضحايا

2021/04/04 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخان اليوم الأحد، قرب قاعدة بلد

الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين،

والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد،

على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس

برس، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من

حوار استراتيجي ب

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