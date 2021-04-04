نائب رئيس الوزراء الأردني: نشاطات الأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن واستقرار الوطن

2021/04/04 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير

الخارجية، أيمن الصفدي، أن تحقيقات

الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات

وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين

"تستهدف أمن" الأردن و"استقراره".

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن "ال

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