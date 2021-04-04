2021/04/04 | 20:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إحباط مخطط هجوم لـ"داعش" في مدينة حدودية مع سورية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: إحباط مخطط هجوم لـ"داعش" في مدينة حدودية مع سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).