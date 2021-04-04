بوصول الوجبة الثانية.. اكتمال عقد الوفد الخليجي في البصرة

2021/04/04 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اكتملَ، رسمياً، عقد الوفد الخليجي في البصرة اليوم الاحد (4 نيسان 2021) بعد وصول المجموعة الثانية المؤلفة من رئيس الوفد حميد الشيباني مع ثلاثة مفتشين آخرين.

وأعربَ الشيباني للوفد الاعلامي المرافق ،" عن سعادته بوجوده في البصرة، مثمنا حفاوة الاستقبال التي تعكس كرم أهل العراق والبصرة".

وأشارَ إلى، ان" البصرة هي الأجدر بتنظيم البطولة بعد سحب قطر لملفها كدولة بديلة".

واختتمَ الشيباني، بالقول، إن" زيارات الوفد في البصرة ستشمل أماكن عدة تتنوع ما بين المنشآت الرياضية والخدمية والصحية".

وكانت الوجبة الاولى من الوفد قد وصلت صباج اليوم الاحد الى مطار البصرة.

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